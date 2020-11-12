Москва, , 13:03 — REGNUM Россия предпочла бы, чтобы вопрос урегулирования вопроса по Нагорному Карабаху решался в рамках тех принципов, которые были разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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"Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован давным-давно на основе тех принципов, которые разработали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которых не раз говорил, между прочим, президент Азербайджана в последнее время, и подчёркивал свою готовность на основе этих принципов выполнять то, что было предложено сопредседателями», — заявил Лавров.

«Если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов. Но, во-первых, сделано было бы это бескровно. А, во-вторых, сделано это было бы в увязке с окончательным политическим урегулированием», — указал он.

Эти мирные предложения, которые предлагались и на каком-то этапе всеми разделялись, в итоге были подвергнуты сомнению.

«Было сказано, что это не будет обеспечивать надёжную безопасность, если пойти по пути возвращения районов… и с обеих сторон стали накапливаться достаточно эмоциональные, достаточно жёсткие, агрессивные высказывания. И атмосфера накалялась», — отметил министр.