Кемерово, , 13:01 — REGNUM Решение о частичном возобновлении очных занятий в кемеровских школах с 16 ноября принято в связи со снижением заболеваемости. Об этом сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

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«Принято решение с понедельника, 16 ноября, приступить к очному обучению ученикам с первого по пятый класс и всем ученикам сельских школ. На следующей неделе мы будем смотреть эпидемиологическую ситуацию, и будет далее принято решение по возвращению учеников в формат очного обучения других классов», — уточнила министр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ученики 6−11 классов городских школ Кузбасса пока продолжат дистанционное обучение.

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