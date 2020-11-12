Абакан, , 13:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 172 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в правительстве республики.

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За весь период в регионе коронавирус выявлен у 8876 человек. Выздоровели 6153 человека, в том числе 75 — за последние сутки.

Получают лечение 2150 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 ноября в Хакасии был выявлен 171 носитель коронавируса. За весь период в республике скончались 84 пациента с COVID-19.

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