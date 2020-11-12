Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Перегибать с ограничительными мерами для профилактики COVID-19 не стоит, заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции.

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Недавно назначенный на должность полпреда Якушев упомянул, что запреты повлияли на экономику в окружных регионах.

«Мы понимаем, что нельзя перегибать с ограничительными мерами», — сказал чиновник.

Якушев пообещал обсудить эту тему с каждым из глав регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти допустили ужесточение режима по COVID-19 в случае роста заболеваемости.

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