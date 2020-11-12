Вена, , 13:04 — REGNUM В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили обеспокоенность ядерной деятельностью КНДР. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на заявление генерального секретаря МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Генсек отметил, что агентство продолжает наблюдать за северокорейской ядерной программой, используя открытые источники, в том числе спутниковые снимки, а также призвал Пхеньян к соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), сотрудничеству с агентством в выполнении соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и решению проблем, возникших в период отсутствия в КНДР представителей МАГАТЭ.

Напомним, что в 2009 году в КНДР выслали из страны наблюдателей от агентства и продолжила ядерные разработки.

Как сообщало агентство Reuters, в ответ на выступление генсека МАГАТЭ представитель КНДР при ООН Ким Сон назвал агентство «политическим инструментом в руках Запада»