Уфа, , 13:13 — REGNUM Руководство фирмы в Башкирии подозревают в выведении за рубеж более 2,6 млн рублей по контракту на поставку цветов. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы таможни, таможня Башкирии установила факт невозврата более 2,6 млн рублей из-за границы, которые были перечислены нерезиденту в рамках внешнеторгового контракта.

Сообщается, что в 2018 году фирма, зарегистрированная в селе Бакалы Башкирии, заключила контракт на поставку цветов из Нидерландов. После этого, руководство фирмы перечислило вышеуказанные денежные средства на счет иностранного контрагента. При этом товар покупателю до сих пор не поступил. Ранее перечисленные деньги также не вернулись в Россию.

По данному факту сотрудники Башкирской таможни составили протокол по ч. 5 ст. 15.25 Кодекса об административных нарушениях РФ (нарушение установленного срока возврата денежных средств).

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