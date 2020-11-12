Ташкент, , 12:56 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании хокимията (администрации) Янгихаётского района Ташкента, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

В министерстве отметили, что почтовые адреса предпринимателей, зарегистрированные в новом районе, будут изменены бесплатно без подачи заявлений или запросов.

Ранее Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь»), который будет непосредственно подчиняться хокимияту (администрации) столицы Узбекистана.

Власти республики считают, что создание нового района повысит благополучие жителей новых микрорайонов и улучшит городскую инфраструктуру.