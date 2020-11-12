Тюмень, 12 ноября 2020, 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 12 ноября.
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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 160 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 ноября зарегистрировано 15 249 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9826 человека, 99 пациентов с COVID-19 скончались.