Магас, , 12:53 — REGNUM Ингушетии выделены из федерального бюджета дополнительно 140 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть этих средств пойдет на приобретение необходимого медицинского оборудования для оснащения больниц, сообщила замминистра здравоохранения республики Лема Кациева.

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«На 120 млн рублей мы закупим необходимое оборудование при лечении больных с коронавирусом, как правило, это реанимационное оборудование: аппараты ИВЛ, неинвазивные маски, увлажнители воздуха, прикроватные кардиомониторы и т. д.», — цитирует чиновницу ТАСС.

Кроме того, на 20 млн рублей будет закуплено лекарств для лечения пациентов, которые наблюдаются амбулаторно, еще 5 млн рублей пойдут на оснащение ковидных лабораторий.

Как отметила Кациева, при составлении заявки в федеральный центр были учтены мнения врачей-реаниматологов, принимающих непосредственное участие в спасении пациентов с COVID-19.

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