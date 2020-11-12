Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 95 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 57 выявлены в Кургане, сообщает 12 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 92 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 12 ноября выявлено 6992 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 12 ноября от коронавируса излечились 6026 человек, 108 пациентов с COVID-19 скончались.