Жодино, , 12:47 — REGNUM Обвиняемый в поджоге двери здания прокуратуры Жодино в октябре текущего года арестован по решению прокуратуру Минской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

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«Заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Жодино, которому инкриминировано особо злостное хулиганство по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, около 03:00 (совпадает с мск) 8 октября 31-летний мужчина совершил из хулиганских побуждений поджог самодельной конструкции на крыльце прокуратуры Жодино. Из-за этого получили повреждения входная дверь и навес над входом в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что следственный комитет Белоруссии расследовал уголовное дело о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.