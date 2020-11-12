Москва, , 12:40 — REGNUM Границы мобильности турецких наблюдателей в Азербайджане будут определены территорией, выделенной для российско-мониторингового центра. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана. На той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована для учреждения совместного мониторингового центра», — заявил Лавров.

Центр будет работать, в соответствии с подписанным меморандумом 11 ноября, исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, включая беспилотники.