Магас, , 12:40 — REGNUM В Ингушетии посадили 250 деревьев белой акации в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией. Массовая высадка саженцев прошла в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», сообщили 12 ноября в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Новый лес появился в двух участковых лесничествах — Сунженском и Назрановском. В акции приняли участие лесники этих лесничеств, сотрудники минприроды и добровольцы из всероссийского общества «Волонтеры Экологи».

Всего в рамках акции в Ингушетии будет высажено около 3000 деревьев таких пород, как ясень, дуб и акация. Она пройдет в несколько этапов. Около 300 деревьев уже посажены 31 октября. Всего планируется озеленить пять гектаров в Новоредантском и Галашкинском лесничествах.

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