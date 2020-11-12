Липецк, 12 ноября 2020, 12:39 — REGNUM Глава администрация Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии «Данные для бизнеса и общественного блага: Data DebatЫ» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который прошёл в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Главной тема обсуждения стал диалог государства, бизнеса и человека. Игорь Артамонов поднял тему использования и обработки больших данных с целью повышения качества оказания услуг и помощи населению, быстрому реагированию власти на решение проблем.
Форум объединил лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и обсуждения новых идей и проектов.