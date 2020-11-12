Кемерово, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 12 ноября, за прошедшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 183 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 41, Новокузнецк — 38, Юрга — 13, Прокопьевск — 12, Полысаево — десять, Междуреченск — десять, Киселевск — десять, Анжеро-Судженск — девять, Белово — восемь, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Мыски — семь, Яйский МО — четыре, Тисульский МР — три, Таштагольский МР — два, Кемеровский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Новокузнецкий МР — один, Тяжинский МО — один, Калтан — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 229 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, 13 714 человек вылечились, 298 скончались, медицинскую помощь получают 3737 пациентов.