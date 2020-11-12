Челябинск, , 12:38 — REGNUM В Челябинской области 42-летний гражданин осуждён за убийство 14-летней девочки покушение на её изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 24 июля 2017 года возле перехода через реку Малая Сатка. Пьяный гражданин пытался изнасиловать девушку, но из-за активного сопротивления жертвы ему это не удалось. Она пыталась скрыться. Но нападавший нанёс ей несколько ножевых ранений и подросток скончался.

Челябинский облсуд назначил напавшему 21 год лишения свободы. Из них первые пять лет он проведёт в тюрьме, а остальное — в колонии особого режима.