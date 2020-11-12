Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Ростовская область входит в список регионов России с самой высокой смертностью пациентов, у которых выявили коронавирус. Как сообщил в ходе заседания регионального оперштаба донской губернатор Василий Голубев, на этот показатель в первую очередь влияет поздняя госпитализация пациентов с COVID-19.

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"Сегодня динамика смертности в регионе высокая, и вы это видите по каждодневным отчётам и информации. Я об этом неоднократно уже говорил. Это очень сильно настораживает. Значит, кто-то делает что-то не так. И прежде всего, когда я задавал вопрос главным врачам и медикам, в чём вопрос, — вопрос в поздней госпитализации. Займитесь этим основательно. [Например, провести] мониторинг, который несложно сегодня сделать. Соберите опытных медицинских специалистов, подумайте, как найти новые подходы для того, чтобы это время сократить», — обратился Голубев к исполняющему обязанности главы донского минздрава Александру Крату.

Губернатор поручил руководству министерства здравоохранения Ростовской области проанализировать смертность в муниципалитетах и погрузиться основательно в этот вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1 тыс. 13 жителей Ростовской области. У всех пациентов COVID-19 развился на фоне ряда хронических заболеваний.

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