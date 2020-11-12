12 ноября 2020 | Время чтения 11 мин

В Чувашии проходит марафон событий, посвящённых Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей, в центре которого женский подвиг. В публичном пространстве тему строительства рубежей пять лет назад подняло ИА REGNUM, по крупицам собирая архивные данные об истории события и героях тех лет. Глава Чувашии Олег Николаев поднял данную тему на государственный уровень. Подробнее о том, как стартовал марафон и как проходила реконструкция строительства Сурского рубежа в Чувашии.

Наталия Николаева, , 13:49 — REGNUM В Чувашии проходит марафон мероприятий, посвящённых Году строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Рубежи возводились в годы Великой Отечественной для защиты подступов к Казани и стали самой масштабной стройкой в истории республики: была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек, из них одномоментно рвы копали до 110 тыс. человек. Как и война, трудовой фронт так или иначе затронул каждую семью, поэтому Год строителей рубежей может стать объединяющим для жителей, связующим разные поколения и раскрывающим неизвестные тыловые подвиги.

Батыревский район: участница реконструкции Cap.ru

«Духовные скрепы» войны

В центре тыловых событий военных лет оказались женщины и дети, руками которых вырыто 5 млн кубометров земли и построено 380 км окопов, что позволило бы опоясать ходами сообщения и траншеями всю республику. Бремя тыловой работы легло на женщин, которые почти не разгибали спину, а их руки стали жёсткими, мозолистыми, натруженными. Платья были убраны по сундукам, а главным атрибутом стали тулупы и грубого пошива фуфайки, которые и сегодня можно увидеть в деревнях.

Шествие в Алатырском районе Cap.ru

За это время не изменилось главное: современная сельская женщина всё также отдаётся труду на земле и может понять, какой подвиг совершили их бабушки 80 лет назад, копая в лютые морозы оборонительные рубежи. Поэтому клич, поднятый главой Чувашии Олегом Николаевым, активно был поддержан на селе: девушки, женщины и молодёжь, достав из закромов лапти и накинув на мужские фуфайки потёртые шали, вышли на шествие в честь строителей оборонительных рубежей. Кому-то, впрочем, наверняка можно было даже не переодеваться, потому что тулупы и фуфайки в деревнях — обыденное явление. Как и лопаты, кирки, мотыги. И эта простая сельская атрибутика, постоянный труд на земле, в отличие от городского гламура и праздных тусовок, роднит и сближает трудовые поколения спустя 80 лет. И это как раз то, что объединяет жителей, возрождает дух патриотизма и позволяет взглянуть по-новому на старые события.

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Перефразируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия переживает «дефицит духовных скреп», которые делали «всех нас во все времена крепче, сильнее», можно сказать, что история Сурского рубежа может стать частью этих «духовных скреп».

Аликовский район: прощание перед отправкой на Сурский рубеж Cap.ru Аликовский район: сбор тёплых вещей для строителей рубежей обороны Cap.ru

Каторжный труд: события в районах

28 октября в Чувашии открылся Год, посвящённый подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также начался приуроченный к нему марафон событий. Накануне завершился VII республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца», на котором руководители 17 поисковых объединений обсудили планы по проведению исследовательской работы на местах строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В середине ноября в республике назовут победителей республиканского конкурса видеороликов среди педагогов, обучающихся и семейных команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Всего было представлено более 100 конкурсных работ, основанных на архивных материалах и музейных экспонатах. Кроме того, проходит конкурс по разработке логотипа Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, будет объявлен всероссийский конкурс по разработке проекта мемориала «Строители безмолвных рубежей».

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На памятной акции в Алатыре Cap.ru Батыревский район: реконструкция Cap.ru

Этому предшествовали массовые мероприятия в районах и городах республики. Центральными площадками открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей стали Алатырь и Шумерля, где в мероприятиях приняли участие артисты, педагоги, студенты, общественники и трудовые коллективы. Шумерля первая и пока единственная территория в Чувашии, где на месте строительства Сурского рубежа создан музей под открытым небом, и в эту работу вовлечены школьники: руками детей воссозданы окопы и ходы сообщения, регулярно здесь проводятся субботники. В Алатыре работа по воссозданию участка началась в 2018 году, здесь также планируется создать музей, проводить реконструкции и поставить памятник строителям оборонительных рубежей.

В Алатырском районе шествие шло под лозунгами «Граждане и гражданки! Равняйсь! Смирно! Слушайте мою команду! На строительство Сурского оборонительного рубежа шагом марш!». Чиновники отмечают, что из строителей оборонительных рубежей в районе осталась в живых одна участница — 95-летняя Татьяна Ивановна Елизарова, которая не смогла присутствовать на мероприятии, но из её рассказов известно, что она окончила семь классов, после чего трудилась в колхозе. Там же её и застала новость о войне. О трудностях «зимних раскопок» она знает не понаслышке.

«Тогда мне было всего 16 лет, и песня была едва ли не единственной радостью, скрашивающей этот каторжный, нечеловеческий по нагрузкам труд. Копаем, да песни складываем. Молодость своё берёт, даже на войне», — вспоминает Татьяна Ивановна.

Вурнарский район отличился тем, что здесь сохранилось переходящее Красное знамя Совета обороны Всесоюзного значения, которое хранится в историко-краеведческом народном музее. История знамени рассказывает о мужестве, героизме и ударном труде в декабре 1941 года и январе 1942 года. Тогда бригада колхоза им. Ворошилова деревни Мамалаево под руководством бригадира Петра Юлмасова вернулась домой со строительства оборонительных сооружений с трудовой победой в социалистическом соревновании между бригадами, за что и была награждена переходящим знаменем. Бригадир был награжден медалью «За трудовую доблесть». Долгие годы знамя развевалось над зданием сельского совета, его берегли, стирали и штопали, затем оно заняло место в музее.

На малой родине главы Чувашии Олега Николаева — в Красночетайском районе — участники реконструкции настолько прониклись событиями тех лет, что для наглядности вместо современного грузовика была использована повозка с лошадьми, что придало шествию женщин в тулупах, валенках и лаптях наибольшую приближённость к военно-тыловой эпохе.

Чтобы перенести зрителей в далёкий 1941 год, на ряде территорий события проходили в исторических местах. В Шумерле мобилизационный митинг прошёл в тот же месте, где в 1941—1942 годах жители собирались на трудовую народную стройку. В Марпосадском районе реконструкция проходила в селе Покровское Карабашского поселения, на территории которого до сих пор сохранились вырытые в 1941 году окопы. В Аликовском районе театрализованная реконструкция прошла в этническом дворе «Культура и быт верховых чувашей», в связи с чем обстановка была наиболее приближена к тыловой обстановке военных лет.

Нельзя не отметить организаторов акций в Порецком и Янтиковском районах. В Порецком районе совместными усилиями работников культуры смонтирован видеофильм «Сурский рубеж: как это было», который создан в формате театрализованной реконструкции событий мобилизации жителей на строительство рубежей. В Янтиковском районе при разработке сценария реконструкции использовались материалы районного конкурса «Сурский рубеж, Казанский обвод», проведенного МБУК «ЦКС».

Год женского подвига: комментарии

На церемонии открытия Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей была удивительная гостья: 94-летняя Галина Матвеевна Николаева, которая родом из деревни Оксарино Марпосадского района. Во время войны в 16-летнем возрасте она была направлена на строительство Сурского рубежа, где копала окопы и противотанковые рвы. И сегодня ею можно не только восхищаться, но и учиться силе духа и смелости: Галина Матвеевна при виде фотографов убирала трость, о которую опиралась, и можно только догадываться, каких сил это ей стоило. А когда в самом большом зале республики — театре оперы и балета — все огни, софиты и взгляды направили на неё, скромно сидевшую в зрительном зале, ветеран, растроганная, со слезами, сняла медицинскую маску, встала и сердечно обняла стоявшего рядом кадета.

Галина Матвеевна Николаева (с) ИА REGNUM

Отметим, что церемонию открытия вёл уроженец Чувашии, известный актёр театра и кино Анатолий Гущин. Журналистам он пообещал, что обязательно изучит архивы, чтобы выяснить, участвовал ли кто-либо из его семьи в строительстве Сурского рубежа.

Было дано много комментариев. ИА REGNUM публикует часть из них.

«Дух Чувашии, суть её — в удивительной работоспособности жителей, их спокойном, терпеливом характере и невероятной стойкости. Без этих черт был бы невозможен подвиг, совершенный зимой 1941−1942 года нашими женщинами и подростками. С октября по январь к работам на строительстве окопов, дзотов и землянок было привлечено больше 170 тысяч человек — треть трудоспособного населения Чувашии на тот момент. Никакой механизации — только лопатами и кирками было извлечено 5 млн кубометров земли и построено 380 км линий обороны.

Спасибо информационному агентству REGNUM в Чувашии, которое методично уже в течение пяти лет раскрывает ранее неизвестные страницы нашей истории. Большую работу по сбору и систематизации исторических фактов и свидетельств участников тех событий ведут администрация Чебоксар и Союз женщин Чувашии. Недавно открытые архивы кропотливо изучают ученые. Жители Козловского района передали для создания монумента «Строителям безмолвных рубежей» принадлежавшие им земли.

Глава Чувашии Олег Николаев Замечательные реконструкции мобилизации жителей на строительство оборонительных сооружений провели в районах республики. Таким нетривиальным способом они привлекли внимание современников к событию, дате и нечеловеческой силы подвигу, который был совершен в самые сложные первые месяцы Великой Отечественной войны. Хорошо, что мы помним, потому что помнящий человек — силен, а значит, способен творить важные и нужные дела».

Марпосадский район: реконструкция Cap.ru Марпосадский район: реконструкция Cap.ru

Глава Чувашской митрополии Савватий «Мой дед со стороны матери по состоянию здоровья не был призван на войну. Его как раз призвали на эти работы, и он там окончательно потерял здоровье. В результате чего, правда, после войны, умер сравнительно молодым, в 59 лет. Многих знаю, кто участвовал в строительстве, копал противотанковые рвы. И действительно, это было в сильные морозы, в авральных условиях. Так что, конечно, я надеюсь, что предстоящий год будет объединяющим всех в Чувашии».

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова «Сурский рубеж — это скорбная, но вместе с тем славная страница истории чувашского народа. Это символ беспримерного трудового подвига женщин нашей республики. В то время, как мужчины воевали на фронте, женщины, невзирая на голод, холод и нечеловеческую усталость, отдавали все свои силы строительству резервных укреплений, чтобы не пустить врага вглубь страны. Мы, наши дети, все поколения должны знать о подвиге участников этого героического строительства, чтить память тех, кто выжил, и тех, кто не вынес непосильной работы».

«Для меня лично подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей — это подвиг в первую очередь наших женщин. Когда в 1941 году мужчины ушли на фронт, именно им и подросткам досталась роль защитников тыла. Их руками были возведены 380 км оборонительных укреплений. И пусть о местоположении траншей и дзотов сейчас можно только догадываться, мы обязаны сохранить память о том, что сделали чувашские женщины и дети для целой страны. Сурский и Казанский рубежи — это наша история, которая отразилась в сотнях тысяч чувашских семей…

Глава оргкомитета Года Сурского рубежа, вице-премьер — министр образования Алла Салаева Мы начинаем работу по созданию мемориала, посвященного трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Принципиальная поддержка со стороны Минкультуры России и Российского военно-исторического общества есть. Местом для мемориала выбрана территория на трассе М-7 рядом с селом Байгулово в Козловском районе. Хочу особо отметить, что в Байгулово живут настоящие патриоты, которые безвозмездно передали 3 га земель под мемориал. Назову этих героев поименно: Прохоров Александр Иванович, Прохорова Людмила Ивановна, Плотникова Ольга Петровна, Пантелеев Николай Михайлович и Кудряшов Александр Алексеевич».

Янтиковский район: реконструкция Cap.ru

Юрий Осокин, из публикации в «Фейсбуке» «А про расстрелянных чекистами на этих стройках детей и женщин не вспоминали почему? А как их гнали через заснеженные поля, и сколько умерло в дороге плохо одетых детей вспомнилось? Сколько вообще было железных лопат? Мне рассказывали очевидцы, что не было лопат, и о кирке они не слышали тогда вообще, а огнём грели землю голыми руками и подручными средствами землю рыли, обмерзая… Вот моя бабушка валила лес в то время для оборонительных рубежей, а её не пригласили вспомнить, как это — лес валить в снегу зимой женщинам».

Министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов "Безмерная благодарность всем участникам строительства. Нашему и последующим поколениям нужно понимать значимость такого исторического события. Военные годы унесли миллионы жизней. Важно помнить и чтить память тех, кто способствовал мирной жизни своих детей».