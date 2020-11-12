Наталия Николаева, 12 ноября 2020, 13:49 — REGNUM В Чувашии проходит марафон мероприятий, посвящённых Году строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Рубежи возводились в годы Великой Отечественной для защиты подступов к Казани и стали самой масштабной стройкой в истории республики: была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек, из них одномоментно рвы копали до 110 тыс. человек. Как и война, трудовой фронт так или иначе затронул каждую семью, поэтому Год строителей рубежей может стать объединяющим для жителей, связующим разные поколения и раскрывающим неизвестные тыловые подвиги.
«Духовные скрепы» войны
В центре тыловых событий военных лет оказались женщины и дети, руками которых вырыто 5 млн кубометров земли и построено 380 км окопов, что позволило бы опоясать ходами сообщения и траншеями всю республику. Бремя тыловой работы легло на женщин, которые почти не разгибали спину, а их руки стали жёсткими, мозолистыми, натруженными. Платья были убраны по сундукам, а главным атрибутом стали тулупы и грубого пошива фуфайки, которые и сегодня можно увидеть в деревнях.
За это время не изменилось главное: современная сельская женщина всё также отдаётся труду на земле и может понять, какой подвиг совершили их бабушки 80 лет назад, копая в лютые морозы оборонительные рубежи. Поэтому клич, поднятый главой Чувашии Олегом Николаевым, активно был поддержан на селе: девушки, женщины и молодёжь, достав из закромов лапти и накинув на мужские фуфайки потёртые шали, вышли на шествие в честь строителей оборонительных рубежей. Кому-то, впрочем, наверняка можно было даже не переодеваться, потому что тулупы и фуфайки в деревнях — обыденное явление. Как и лопаты, кирки, мотыги. И эта простая сельская атрибутика, постоянный труд на земле, в отличие от городского гламура и праздных тусовок, роднит и сближает трудовые поколения спустя 80 лет. И это как раз то, что объединяет жителей, возрождает дух патриотизма и позволяет взглянуть по-новому на старые события.
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Перефразируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия переживает «дефицит духовных скреп», которые делали «всех нас во все времена крепче, сильнее», можно сказать, что история Сурского рубежа может стать частью этих «духовных скреп».
Каторжный труд: события в районах
28 октября в Чувашии открылся Год, посвящённый подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также начался приуроченный к нему марафон событий. Накануне завершился VII республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца», на котором руководители 17 поисковых объединений обсудили планы по проведению исследовательской работы на местах строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
В середине ноября в республике назовут победителей республиканского конкурса видеороликов среди педагогов, обучающихся и семейных команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Всего было представлено более 100 конкурсных работ, основанных на архивных материалах и музейных экспонатах. Кроме того, проходит конкурс по разработке логотипа Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, будет объявлен всероссийский конкурс по разработке проекта мемориала «Строители безмолвных рубежей».
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Этому предшествовали массовые мероприятия в районах и городах республики. Центральными площадками открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей стали Алатырь и Шумерля, где в мероприятиях приняли участие артисты, педагоги, студенты, общественники и трудовые коллективы. Шумерля первая и пока единственная территория в Чувашии, где на месте строительства Сурского рубежа создан музей под открытым небом, и в эту работу вовлечены школьники: руками детей воссозданы окопы и ходы сообщения, регулярно здесь проводятся субботники. В Алатыре работа по воссозданию участка началась в 2018 году, здесь также планируется создать музей, проводить реконструкции и поставить памятник строителям оборонительных рубежей.
В Алатырском районе шествие шло под лозунгами «Граждане и гражданки! Равняйсь! Смирно! Слушайте мою команду! На строительство Сурского оборонительного рубежа шагом марш!». Чиновники отмечают, что из строителей оборонительных рубежей в районе осталась в живых одна участница — 95-летняя Татьяна Ивановна Елизарова, которая не смогла присутствовать на мероприятии, но из её рассказов известно, что она окончила семь классов, после чего трудилась в колхозе. Там же её и застала новость о войне. О трудностях «зимних раскопок» она знает не понаслышке.
Вурнарский район отличился тем, что здесь сохранилось переходящее Красное знамя Совета обороны Всесоюзного значения, которое хранится в историко-краеведческом народном музее. История знамени рассказывает о мужестве, героизме и ударном труде в декабре 1941 года и январе 1942 года. Тогда бригада колхоза им. Ворошилова деревни Мамалаево под руководством бригадира Петра Юлмасова вернулась домой со строительства оборонительных сооружений с трудовой победой в социалистическом соревновании между бригадами, за что и была награждена переходящим знаменем. Бригадир был награжден медалью «За трудовую доблесть». Долгие годы знамя развевалось над зданием сельского совета, его берегли, стирали и штопали, затем оно заняло место в музее.
На малой родине главы Чувашии Олега Николаева — в Красночетайском районе — участники реконструкции настолько прониклись событиями тех лет, что для наглядности вместо современного грузовика была использована повозка с лошадьми, что придало шествию женщин в тулупах, валенках и лаптях наибольшую приближённость к военно-тыловой эпохе.
Чтобы перенести зрителей в далёкий 1941 год, на ряде территорий события проходили в исторических местах. В Шумерле мобилизационный митинг прошёл в тот же месте, где в 1941—1942 годах жители собирались на трудовую народную стройку. В Марпосадском районе реконструкция проходила в селе Покровское Карабашского поселения, на территории которого до сих пор сохранились вырытые в 1941 году окопы. В Аликовском районе театрализованная реконструкция прошла в этническом дворе «Культура и быт верховых чувашей», в связи с чем обстановка была наиболее приближена к тыловой обстановке военных лет.
Нельзя не отметить организаторов акций в Порецком и Янтиковском районах. В Порецком районе совместными усилиями работников культуры смонтирован видеофильм «Сурский рубеж: как это было», который создан в формате театрализованной реконструкции событий мобилизации жителей на строительство рубежей. В Янтиковском районе при разработке сценария реконструкции использовались материалы районного конкурса «Сурский рубеж, Казанский обвод», проведенного МБУК «ЦКС».
Год женского подвига: комментарии
На церемонии открытия Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей была удивительная гостья: 94-летняя Галина Матвеевна Николаева, которая родом из деревни Оксарино Марпосадского района. Во время войны в 16-летнем возрасте она была направлена на строительство Сурского рубежа, где копала окопы и противотанковые рвы. И сегодня ею можно не только восхищаться, но и учиться силе духа и смелости: Галина Матвеевна при виде фотографов убирала трость, о которую опиралась, и можно только догадываться, каких сил это ей стоило. А когда в самом большом зале республики — театре оперы и балета — все огни, софиты и взгляды направили на неё, скромно сидевшую в зрительном зале, ветеран, растроганная, со слезами, сняла медицинскую маску, встала и сердечно обняла стоявшего рядом кадета.
Отметим, что церемонию открытия вёл уроженец Чувашии, известный актёр театра и кино Анатолий Гущин. Журналистам он пообещал, что обязательно изучит архивы, чтобы выяснить, участвовал ли кто-либо из его семьи в строительстве Сурского рубежа.
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