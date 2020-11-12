Астрахань, , 12:29 — REGNUM Два модульных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Астраханской области планируется построить до 1 декабря 2020 года. Ход работ, которые ведутся военными строителями, оценил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, сообщили 12 ноября ИА REGNUM в пресс-службе правительства Астраханской области.

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Строительство ковид-госпиталя в городе Нариманов ведётся круглосуточно. На площадке работают 334 человека и 17 единиц техники. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 38,3%. Также завершается строительство ковид-госпиталя в Астрахани. Оба объекта планируют сдать до конца текущего месяца, все работы ведутся по графику. Военные строители также обеспечат объекты подъездными путями и благоустроят прилегающую территорию. Власти ведут закупку оборудования и мебели для новых госпиталей, ведётся набор сотрудников — на данный момент о желании работать здесь заявили 178 человек.

Два медицинских центра на 100 мест каждый в Астраханской области строят специалисты Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина. Оба центра должны начать приём пациентов до конца текущего года.

На 12 ноября в Астраханской области подтвержден 11 251 случай заражения коронавирусом, в том числе 136 за последние сутки. На данный момент лечение в стационарах проходит ровно одна тысяча пациентов с COVID-19.