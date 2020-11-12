Омск, , 12:29 — REGNUM По состоянию на 12 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 18 350 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 226 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Список выздоровевших пополнился на 110 фамилий. Общее число выздоровевших в регионе — 12 715 человек.

За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 485.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 ноября в Омской области было выявлено 225 носителей коронавируса, скончались шесть пациентов с COVID-19.

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