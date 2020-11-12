Москва, , 12:29 — REGNUM Несмотря на то, что в России зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников полагает, что гражданам всё же стоит сохранять спокойствие: ежедневные сводки зараженных и погибших от COVID-19 важны только для специалистов. Об этом он написал сегодня, 12 ноября, в своем телеграм-канале:

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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»Читаю про вирус миксоматоза. Миксоматоз — заболевание зайцев и кроликов. В 50-х годах был запущен в популяцию чрезмерно расплодившихся кроликов в Австралии, с целью её сокращения. Однако процесс вышел из-под контроля и произошла кроличья пандемия, косившая бедных зверьков без разбора — дикие они или домашние. Распространялась по территориям со скоростью 500 км в день. Так что вы думаете — злобный вирус убил всех кроликов и зайцев?

Нет, каток прошёлся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют. Мы, конечно, не кролики, у нас «под каждым могильным камнем — целая вселенная!». Только вирусам это всё равно. Ну, а вывод — ни одна пандемия не длится вечно! Пройдет и эта.

Но очень трудно сохранять спокойствие и трезвую голову, когда из каждого «утюга» льются цифры заражений, смертей и прочего. Я даже задумался: а вообще, эти цифры несут населению хоть какую-то информационную нагрузку? Чем это отличается просто от слова «много»? А так — какая-то арифметика постоянного запугивания. Ежедневные сводки — для специалистов (они понимают относительность этих цифр в условиях разночтения тестов, понятий, подсчетов)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября 2020 года в мире выявлен 52 042 761 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 635 194 случая. Также зарегистрировано 1 283 076 случаев летальных исходов (+10 590 за последние сутки).

Новый рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксировали в России: 439 летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в стране составляет 32 032 человека.