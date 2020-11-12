Белгород, , 12:32 — REGNUM Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области, об этом сообщило 12 ноября РБК. По данным источников агентства, бывший федеральный министр отказался от этого предложения.

Информация о возможном назначении Евгения Дитриха врио губернатора Белгородской области появилась 2 ноября. Несколько источников СМИ, близких к администрации президента и властям региона, назвали его кандидатуру, как основную. 9 ноября министр транспорта освобождён от должности указом президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос с руководителем региона не решён с 17 сентября, когда бывший губернатор Евгений Савченко подал в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали кандидата на пост главы Белгородской области