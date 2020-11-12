Махачкала, , 12:26 — REGNUM Из Дагестана на службу в армию во время осеннего призыва 2020 года будут отправлены более 3000 новобранцев. Они пополнят ряды сухопутных и железнодорожных войск, военно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения и военно-морского флота, сообщили 12 ноября в пресс-службе Южного военного округа.

Свыше 100 человек отправятся служить в подразделения воздушно-десантных войск. Им предстоит проходить срочную службу в Псковской, Тульской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Еще около 400 новобранцев будут выполнять воинский долг на кораблях Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

Как отметили в округе, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, в ходе призыва большое внимание уделяется состоянию здоровья призывников и мониторингу состояния здоровья сотрудников военных комиссариатов.

Напомним, осенью 2019 года из Дагестана отправились служить в армию 3075 новобранцев.

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