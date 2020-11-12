Москва, 12 ноября 2020, 12:22 — REGNUM В администрации президента РФ начата подготовка к проведению ежегодной большой пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. Об этом 12 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля уточнил, что в этом году «в силу понятных причин» формат этого мероприятия будет «необычным». Также, по его словам, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии.
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Точную дату проведения пресс-конференции Песков не уточнил.
Как сообщало ИА REGNUM, последняя большая пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина состоялась 19 декабря 2019 года. Ранее глава государства заявил, что основная цель ежегодной пресс-конференции заключается в донесении своей точки зрения по интересующим СМИ вопросам до населения. Он подчеркнул, что процесс обмена точками зрения очень важен, так как позволяет учитывать мнение общественности, которое озвучивают журналисты на пресс-конференции, в своей практической работе.