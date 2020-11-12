Казань, , 12:37 — REGNUM Гражданская панихида по поводу смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова состоится 13 ноября. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил сформировать оргкомитет, чтобы проводить героя достойно. Церемония прощания пройдет на площадке оперного театра имени Мусы Джалиля, отметила Галимова.

О смерти 94-летнего Бориса Кузнецова стало известно сегодня, 12 ноября. Родился будущий Герой Советского Союза в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт, где служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка, сообщает «Татар-информ». 22 февраля 1944 года сержанту Борису Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

В 2019 году в Лаишеве после капитального ремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии соболезнуют родным и близким по поводу кончины Шамиля Ханнанова — военного комиссара Вахитовского и Приволжского районов. Точная причина смерти не указывается.

Читайте также: Военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов скончался в Казани