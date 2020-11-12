Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Жертвами финансовых пирамид в Казахстане чаще всего становятся жители южных и западных регионов республики, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что с начала года расследовано 250 дел, в которых фигурируют финансовые пирамиды. В суде было направлено 120 дел, к уголовной ответственности привлечено 98 человек.

Общее число потерпевших по уголовным делам, находящимся в производстве, составляет 25 313. Общий размер ущерба составляет 33,2 млрд тенге ($77,6 млн).

В Актюбинской области выявлено 6959 пострадавших от деятельности финансовых пирамид, 2544 человек — в Чимкенте, 2362 — в Туркестанской области, 1670 — в Западно-Казахстанской области.