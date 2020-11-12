Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, на дистанционную форму обучения переведены 0,34% от общего количества школьных классов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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По данным на 12 ноября, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 12 групп в семи детских садах.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 68 классов в 30 школах — 0,34% от общего количества классов в городе», — подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее вице-губернатор города Ирина Потехина заявила, что она получила 7,5 тысяч заявлений от родителей школьников 5−8 классов с просьбой перевести их на смешанный формат обучения. Пока это небольшое количество обращений, однако чиновница уверена, что как только родители смогут ближе познакомиться с новым форматом обучения, таких заявлений будет больше.

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