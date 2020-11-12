Роквилл, США, , 12:18 — REGNUM В сети появился трейлер обновления «Стальной рассвет» для игры Fallout 76. Его опубликовали 11 ноября на YouTube-канале компании Bethesda Softworks.

В обновлении геймеров ждёт встреча с Братством стали: в игре появятся новые задания, предметы, а также возможность построить собственное подземное укрытие. Релиз «Стального рассвета» ожидается 1 декабря 2020 года.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

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