Челябинск, , 12:17 — REGNUM До новой инфекционной больницы Челябинской области можно добраться общественным транспортом. Новый маршрут начал курсировать с 12 ноября.

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Микроавтобус №201к будет следовать от автостанции «Южная» в Челябинске. Конечной остановкой является Индустриальный парк «Малая Сосновка». Всего предусмотрено 11 рейсов в день. Перевозки осуществляет ООО «Автотранс+».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в посёлке была открыта новая инфекционная больница. Она приняла первых пациентов 12 ноября.

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