Челябинск, 12 ноября 2020, 12:17 — REGNUM До новой инфекционной больницы Челябинской области можно добраться общественным транспортом. Новый маршрут начал курсировать с 12 ноября.
Микроавтобус №201к будет следовать от автостанции «Южная» в Челябинске. Конечной остановкой является Индустриальный парк «Малая Сосновка». Всего предусмотрено 11 рейсов в день. Перевозки осуществляет ООО «Автотранс+».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в посёлке была открыта новая инфекционная больница. Она приняла первых пациентов 12 ноября.
Читайте ранее в этом сюжете: Госпиталь по проекту ковид-центра в Башкирии возвели в Челябинске — Хабиров