Майминский район, Алтай, , 12:11 — REGNUM С 1 сентября в сельских школах Республики Алтай по программе «Земский учитель» начали работать 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Как отмечается, учителя отправились работать в сёла Майминского, Чемальского, Усть-Канского, Турочакского, Чойского, Шебалинского, Онгудайского и Усть-Коксинского районов. По условиям программы, они заключают договор на пять лет на работу в школе, расположенной в поселении с населением менее 50 тыс. человек.

«Они получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей на всей территории Российской Федерации. Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что по всей стране участниками программы стали 1,8 тыс. педагогов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минпросвещения РФ Андрей Николаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке предложил продлить действие программы, которая рассчитана на три года.

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