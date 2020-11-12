Сеул, , 12:13 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что днём ранее в этом подразделении выявили семь случаев заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах Южной Кореи увеличилось до 178. Из них 158 военнослужащих вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 143 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 27 942.

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