Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Жесткие карантинные меры позволяют эффективно сократить темпы распространения коронавируса, и почти все страны Евросоюза снова ввели у себя частичный или полный «локдаун». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

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«Очень хорошо, что Грузия отказалась от «локдауна» и учла желание населения, но это увеличило масштаб вызовов, стоящих перед страной. С «локдауном» это было бы сравнительно легко, — сказал Церцвадзе. — В условиях, когда «локдаун» не объявляется, нам всем вместе придется столкнуться и справляться с серьезными вызовами».

По мнению главы медицинского центра, если в Грузии не ввести жесткие ограничения, то в сутки будут выявлять более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября в Грузии выявили за время пандемии 69 681 случай заражения коронавирусом, из которых 3120 — за последние сутки.

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