Красноярск, , 12:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 329 человек, за весь период — у 30 240. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в краевом оперштабе.

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Выздоровели 323 человека. Общее число выздоровевших — 22 735 человек.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 16 пациентов с коронавирусом, за весь период — 783.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 ноября в Хакасии коронавирус был выявлен у 327 человек, скончались 15 пациентов с COVID-19.

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