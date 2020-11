Загреб, , 12:09 — REGNUM Сборник игр The Serious Sam Collection также выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщалось 11 ноября на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/SeriousSamIAm/status/1326557702726758400

Ранее разработчики сообщали, что сборник выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Релиз ожидается 17 ноября 2020 года.

Напомним, в The Serious Sam Collection войдут первые три части франшизы Serious Sam. Сообщается, что в играх будут доступны как локальный кооператив, так и многопользовательские соревновательные режимы.

