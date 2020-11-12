Псков, , 12:21 — REGNUM В Псковской области в настоящее время 40 классов в 16 школах региона закрыты на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19. Об этом 12 ноября сообщили в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В настоящий момент на дистанционное обучение переведены 660 учеников.

«В детских садах закрыто на карантин по коронавирусу шесть групп в шести детсадах», — отметили в областной администрации.

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыт один класс, болеет 30 детей. В детских садах Псковской области закрыты 13 групп в шести учреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине целиком закрыли школу из-за заболевших педагогов