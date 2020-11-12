Волгоград, , 12:09 — REGNUM 20 тысяч экспресс-тестов на коронавирус переданы в медицинские учреждения Волгоградской области. До конца 2020 года в бюджете предусмотрены средства на соразмерные поставки, сообщили 12 ноября в пресс-службе администрации региона.

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Экспресс-тесты распределили по муниципальным медучреждениям. В ближайшее время ожидается поставка ещё 10 тысяч упаковок. В регионе планируют расширить категории обследуемых: на оперативном штабе поставлена задача провести анализ использования бесплатного экспресс-тестирования жителей в возрасте 50 лет и старше. Список получателей бесплатных препаратов при лечении в амбулаторных условиях уже расширен — с 9 ноября в него вошли все пенсионеры и ветераны, члены многодетных семей, беременные женщины.

С учётом ввода новых инфекционных площадок, свободный коечный фонд в регионе составляет 22%.

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