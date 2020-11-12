Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлении уже 31 831 пациента с ранее поставленным диагнозом «COVID-19». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 12 ноября, за минувшие сутки врачи выписали 318 пациентов. Для сравнения, 11 ноября сообщалось о выписке 312 человек.

Продолжается лечение 429 пациентов в тяжёлом состоянии (299 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 198 — на ИВЛ), 1677 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 39 690 случаев заражения коронавирусом.

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