Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 12 ноября, зафиксировано восемь случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались 149 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

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С конца марта в регионе выявлено 19 808 носителей коронавируса. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на сегодняшний день в Оренбуржье на 100 тыс. населения приходится 1 012,3 случая заражения.

Напомним, за последние сутки (на 12 ноября) в области выявлено 190 носителей SARS-CoV-2. Темп прироста составил 0,97%.

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