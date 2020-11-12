Москва, , 11:57 — REGNUM Баланс коечного фонда, при котором 30% коек остаются в ожидании пациентов, считается достаточным. Об этом 12 ноября заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на телеканале «Россия 24».

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«На сегодняшний день в Москве 70% коечного фонда занято, и 30% — в ожидании пациентов», — заявила Святенко.

«Данный баланс коечного фонда считается достаточным. Более того, сейчас новые протоколы лечения позволяют людям амбулаторно, то есть находясь дома, проходить курс лечения. И только те, кто действительно нуждаются в стационаре, находятся в стационаре», — указала она.