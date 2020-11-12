Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 12 ноября, выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе отмечено снижение суточного показателя: за предыдущие сутки (на 11 ноября) выявлен 191 случай.

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Примечательно, что число выявленных случаев заражения меньше числа выздоровлений за сутки: 190 против 207. С конца марта в регионе от болезни оправились 17 309 пациентов.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1255 человек, из них 343 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 27 человек, кислородную поддержку получает 601 пациент.

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