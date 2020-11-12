Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Петербурге владелец исторического дома-памятника федерального значения был оштрафован за лишение здания положенной по закону реставрации. Об этом 12 ноября сообщили в суде.

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности ООО «ДК им. Кирова» по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Здание расположено на Большом проспекте Васильевского острова, 83, А. По закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) проверил, в каком состоянии находится здание.

Ранее, в марте 2018 года, было утверждено охранное обязательство, по которому владелец дворца должен был в течение 18 месяцев, то есть до 5 августа 2019 года, по заданию КГИОП разработать проект реставрации объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.

Задание на работы было выдано почти год назад — 26 ноября 2019 года. Но с тех пор КГИОП так и не дождался проекта реставрации от собственника. «Учитывая изложенное, требования пп. и2 п. и25 раздела 6 охранного обязательства не выполнены в установленный срок», — указали в суде. Теперь владелец здания будет оштрафован на 250 тыс. рублей.

Заметим, ДК им. Кирова является образчиком советского конструктивизма с элементами неоклассики. Он был возведен в период с 1930 по 1937 год.