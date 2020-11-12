Мурманск, , 11:51 — REGNUM За минувшие сутки в Мурманской области скончались шесть пациентов с COVID-19. Общее число жертв опасной инфекции выросло до 361.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, число инфицированных за сутки пополнил 251 человек. Большинство новых случав заболевания зарегистрировано в Мурманске (106), Североморске (35) и Мончегорске (26).

На лечении с COVID-19 находятся 3983 жителя региона.