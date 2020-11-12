Москва, , 11:55 — REGNUM Общество самостоятельно пытается предпринять меры для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Об этом 12 ноября заявил президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе таких мер эксперт назвал дискуссии в социальных сетях.

«Общество тоже принимает меры для борьбы с коронавирусом. Огромный сетевой контент, как уберечь себя. Наконец, вирусные ролики, все это проявление общественного иммунитета», — сообщил Ослон.

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