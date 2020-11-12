Москва, , 11:51 — REGNUM В Москве доля свободных коек поддерживается на уровне 30% от коечного фонда. Об этом 12 ноября заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Вне сомнения, резерв свободных коек должен быть в каждом субъекте Федерации. И здесь субъекты сами определяют необходимость разворачивания дополнительных коек, либо обходятся тем коечным фондом, который существует», — заявила Святенко.

В Москве эта работа была организована ещё весной, чтобы поддерживать резерв коек.

«На сегодняшний день в Москве 70% коечного фонда занято, и 30% — в ожидании пациентов», — отметила она.