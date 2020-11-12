Ташкент, , 11:50 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали Институт сейсмологии Узбекистана и Институт геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии Таджикистана, сообщили в пресс-службе узбекистанской Академии наук.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях повышения эффективности научных исследований по оценке сейсмической опасности. Институты наладят обмен геолого-геофизической и сейсмологической информацией.

Кроме того, специалисты из Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместных проектах по изучению современной геодинамики и сейсмичности.

Ученые двух стран будут участвовать в совместных симпозиумах и научных конференциях, которые посвящены проблемам оценки сейсмической опасности и современной геодинамики.

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