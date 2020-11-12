Белгород, , 11:49 — REGNUM Одним из первых регионов России, где тестируют сервис телемедицины, стала Белгородская область, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в правительстве региона. Онлайн-консультации доступны на региональном портале госуслуг.

Сервис позволяет связаться с врачами общей практики. Для консультации необходимо выбрать специалиста, подходящий день и время. В назначенный срок пользователь сможет пообщаться с врачом через чат, в форме аудио или видеозвонка. Расписание врачей будет постоянно дополняться.

Пациенту необходимо иметь подтвержденную учётную запись. Заключение врача можно скачать в виде pdf-файла, оно имеет полную юридическую силу.