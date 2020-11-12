Астрахань, , 11:45 — REGNUM Травмы позвоночника получила восьмилетняя девочка при падении с лестничной площадки дома в Астрахани. По факту получения травм ребёнком возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошёл на улице Генерала Епишева Советского района города Астрахани. По версии следствия, из-за отсутствия оградительной конструкции между инвалидным подъемником и стеной одного из домов ребёнок в вечернее время упал на бетонную отмостку. В результате у девочки диагностирован перелом семи позвонков.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, лестничная площадка не соответствует требованиям строительных норм и проектной документации в части отсутствия ограждения указанного дома. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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