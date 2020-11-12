Москва, , 11:50 — REGNUM Переубедить группы населения, склонных верить антинаучным утверждениям и слухам, является непростой задачей. Об этом 12 ноября заявила представитель центрального офиса регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), руководитель проектов в области исследований систем здравоохранения Хаберсаат Катрин Бах на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы склонны фокусироваться на негативной информации. И когда от нас систематически что-то скрывают, а потом это всплывает, нам начинает казаться что негативной информации намного больше. Мы склонны руководствоваться эмоциями, а не научными данными», — сказала Бах.

По её словам, чем больше информации, тем больше стресса испытывает население и тем сложнее принимать ему осмысленные решения.

«Можем ли мы как-то повлиять на то, что люди отрицают научные доказательства? Исследования показывают, что это будет нелегко. Нам нужно будет разработать инструмент влияния на широкую публику. К каким выводам мы пришли с ВОЗ? Если нам нужно оказать влияние на какую-то группу населения, то нужно понять, кому она доверяет, и именно это лицо сможет развенчать мифы», — заявила Бах.

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