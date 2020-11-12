Москва, , 11:42 — REGNUM Рассчитанная на три года программа «Земский учитель» будет продлена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил замглавы Минпросвещения Андрей Николаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Он пояснил, что продолжать её реализацию планируется до тех пор, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты.

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По его словам, на сегодняшний день в стране число таких вакансий составляет почти 8 тысяч.

«В этой связи было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем, — подчеркнул замглавы ведомства. — Мы так или иначе не остановимся, пока те вакансии в разные годы не будут удовлетворены».

Николаев подчеркнул, что ассигнования есть уже на 2023 год.

Напомним, программа «Земский учитель», инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала в январе 2020 года во всех регионах страны. Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей — в остальных регионах. Для этого необходимо отработать в школе, расположенной в сельской местности, посёлке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. человек, не менее пяти лет. Всего на программу из федерального бюджета предусмотрено около 4 млрд рублей.

По информации заместителя министра просвещения РФ Виктора Басюка, в рамках программы работать в сельскую местность поехали 1800 педагогов.