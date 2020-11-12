Копенгаген, , 11:39 — REGNUM За 20 лет существования франшизы Hitman в игры этой серии поиграли больше 70 млн человек. Об этом 11 ноября сообщалось на официальном сайте разработчиков из IO Interactive.

Разработчики отметили, что с момента выхода первой части в 2000 году Агент 47 (протагонист франшизы) побывал на шести континентах и выполнил больше 100 миссий. Помимо этого, по мотивам серии вышли два фильма, две новеллы, две мобильные игры и комикс-адаптация.

Напомним, Hitman — это популярная серия игр в жанре стелс-экшена от датской студии IO Interactive. В них геймеры управляют профессиональным киллером, умеющим незаметно ликвидировать любую цель.

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